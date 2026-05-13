引退会見で21年間の現役生活を振り返ったフィギュアスケートの坂本花織選手。会見の最後には報道陣も驚きのサプライズが待っていました。坂本花織選手：もうひとつ報告があります。私事ではありますが、先日結婚いたしました。なんと大学時代に出会った同い年の一般男性と5月5日に結婚していたことを発表。坂本花織選手：（Q.お相手について）本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考える人で、一緒に面白いことをしてくれる人です。