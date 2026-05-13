購入価格は実質250万円台から！スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発売しました。eエブリイの心臓部となるのが、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同で開発したBEVシステムです。【画像】これがスズキの“軽”商用バン「新型eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用しており