「PV5パッセンジャー」と「PV5カーゴ」の2種を販売双日の100％子会社であるKia PBVジャパンは、2026年5月13日、EVバン「Kia PBV」の日本導入を発表しました。5月15日には東京都西東京市に直営第1号店を開業し、販売を開始します。【画像】Kia PBV「PV5」や国内第1号店の画像を見る現在、日本の物流や旅客企業が選べる小型商用EV（eLCV）のラインナップは限られています。そうしたなか、韓国Kia Corporationが開発したEVバ