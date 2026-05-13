俳優・本木雅弘を写真家・中村一弘が撮影した『awai 刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）が6月12日（金）に発売される。 【画像】写真家・中村一弘が30年ぶりに撮り下ろす俳優・本木雅弘 撮影は東京と京都、ロンドンで行われ、プライベートな写真と断片的に内なる世界を語る本木本人の言葉が綴られた。20代のころ中村や仲間たちと旅をし、大きな影響を受けた地インドで当時撮影された写真も収録