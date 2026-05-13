今週の北海道内のガソリン価格は、ゴールデンウイーク前と比べて１．１円下がり、１リットルあたり１７１．５円となりました。ガソリン価格の高止まりは続いていて、価格競争に対応できないスタンドも出始めています。（吉岡記者）「札幌市内のガソリンスタンドです。レギュラーガソリン１リットルあたりの価格は１６９円を指しています」札幌市白石区のガソリンスタンドです。現在のレギュラーガソリン価