ミラノオリンピックで2つのメダルを獲得したフィギュアスケートの坂本花織選手が引退会見を行いました。【映像】引退会見での坂本花織選手の様子坂本花織「現役で一生懸命練習するのは青春なんだなって感じています。自分はそれがないんだなっていう寂しさはあります。21年間、一言では表せないくらいいろんな景色を見てきたなと思います」今後は指導者を目指しながら、アイスショーの出演やスケート教室を開催するとのことで