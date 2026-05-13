東京・練馬区にある男性の自宅に侵入しアメリカの紙幣およそ3000ドルなどを盗んだとして63歳の男が逮捕されました。【映像】連行される興村容疑者の様子無職の興村禎一容疑者（63）は先月、練馬区にある60代の男性宅に忍び込みアメリカの紙幣およそ3300ドルなどを盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、興村容疑者はマイナスドライバーで裏口の窓を割って侵入しました。その後、現場近くの別の住宅に入り込んだ