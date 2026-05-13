◇出場選手登録【ソフトバンク】藤原大翔投手（先発要員）、大江竜聖投手（中継ぎ強化）、山本祐大捕手（捕手強化）【DeNA】島田舜也投手（先発要員）【巨人】則本昂大投手（先発要員）【中日】伊藤茉央投手（中継ぎ強化）、石川昂弥内野手（打線強化）【広島】玉村昇悟投手（先発要員）【ヤクルト】阪口皓亮投手（中継ぎ強化）◇同抹消【ソフトバンク】松本晴投手、渡辺陸捕手（いずれも再調整）【西武】渡辺勇太朗投手（登板