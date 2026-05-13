◇MLB ブリュワーズ 6-4 パドレス(日本時間13日、アメリカンファミリー・フィールド)パドレス・松井裕樹投手が2イニングを無失点に抑える好投を見せました。今季2試合目のマウンドは3点を追う7回裏、いきなりブリュワーズ打線の中軸との対戦に。ここで先頭の3番、クリスチャン・イエリチ選手をシンカーでファーストゴロで打ち取ると、続く4番のウィリアム・コントレラス選手からはスプリットで空振り三振を奪いました。次打者には2