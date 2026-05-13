日経平均株価が終値の最高値を更新しました。【映像】終値の最高値を更新した日経平均きょうの終値は、きのうより529円高い6万3272円でした。先週7日につけた6万2833円を上回りました。日経平均が6万3000円台で一日の取引を終えるのは初めてです。（ANNニュース）