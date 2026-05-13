Google DeepMindが、マウスポインタをAIへの入力手段として活用する構想を公開しました。Google DeepMindは、画面上の対象をマウスポインタで指しながら短く指示することで、AIとのやりとりをより直感的にできると説明しています。Shaping the future of AI interaction by reimagining the mouse pointer - Google DeepMindhttps://deepmind.google/blog/ai-pointer/Reimagining the computer mouse pointer - YouTube従来のAIツ