【これからの見通し】比較的小動きもドル買い圧力は根強い、中東情勢は暗礁に乗り上げる 東京市場ではドル円が157円台後半、ユーロドルが1.17台前半、ポンドドルが1.35台前半で揉み合い。値幅は限られるものの、前日のNY終値からはわずかにドル高方向へ傾斜し、水準としてはドル高を維持する展開となっている。 原油はNY原油先物が102ドル台後半まで上昇後、100ドル台後半へと調整したが、中東情勢はむしろ悪化方