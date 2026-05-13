吉本新喜劇の大塚澪（れい）が１３日、都内で自身の著書「ゾンビメンタル〜どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法〜」（東洋経済新報社刊）の合同取材会に新喜劇の先輩でもある小籔千豊と出席した。本書は、大塚が約２０年間で培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。自身の経験を生かし、自分のメンタルを守りながらポジティブに自己成長へとつなげるヒ