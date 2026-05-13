◆関西学生野球春季リーグ戦▽第１節４回戦関大２―１近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）雨天順延で持ち越しとなっていた勝ち点３同士の第１節４回戦が１３日に行われ、関大が近大を下し２勝１敗１分けで勝ち点を４として、優勝へ前進した。関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年＝金沢）と近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）のドラフト上位候補の投げ合いとなったが、関大が１点差で勝利した。