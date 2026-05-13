◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）中日・石川昂弥内野手が出場選手登録された。今季は開幕１軍メンバーに入ったものの、２試合に出場して４打数無安打。３月３１日の巨人戦（バンテリンＤ）では「５番・三塁」で起用されたが、快音がないまま、４月１日に登録を抹消されていた。２軍戦では、２７試合で打率２割８分６厘、２本塁打、１２打点。福永裕基内野手が出場選手登録を抹消されたこともあり、再びチャン