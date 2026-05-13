ロールパンを使ったサンドイッチ、いざ作るとパンの量が多く、いろいろな味を楽しめないという声も。パンに2種の具材を合わせて挟んだり、切り込みを二箇所に入れるたりすると、色々な味が楽しめますよ。 ▼ 半分ずつ具材を変える コッペパンに切り込みを入れたら、左右で半分ずつお好みの具材を入れるだけ。唐揚げ×ポテトサラダ、卵×ツナなど、具材はお好きにアレンジできます。 ▼ 切り込みを2箇所に入れる ロールパンに切