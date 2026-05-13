大分県日出町の山でツツジの一種ミヤマキリシマが見ごろとなっています。 日出町の経塚山の山頂付近にはいまピンク色のミヤマキリシマが美しく咲き誇っています。 ミヤマキリシマは標高800メートル以上の高い場所に群生すると言われていますが、ここは標高610メートルと他の群生地より低いため県内で一番早く開花すると言われています。 こちらにはおよそ3000株のミヤマキリシマが群生しているそうで県の天然記