大分県宇佐市の高校生が地元で養殖されたドジョウを使った料理に挑戦しました。 宇佐市が日本一の生産量を誇るとPRする養殖ドジョウ。 そんな特産品について、さらに広く知ってもらおうと、市は毎年、市内の高校で地元産のドジョウを使った調理実習を行っています。 安心院高校 12日は安心院高校の生徒11人がドジョウのかば焼きやから揚げなどに挑戦。そして、作った料理を自分たちで味わっていました。