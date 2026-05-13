最大12連休となった2026年のゴールデンウィーク。 期間中の県内の観光施設の入場者数が12日発表されました。 最もにぎわったのはどの施設だったのでしょうか。 ◆公益社団法人ツーリズムおおいた 宮崎敬さん 「各施設の利用状況はいずれも前年を上回った」 12日発表された2026年のゴールデンウィークの県内の観光動向。 期間は4月29日から5月6日までの8日間です。県内の主な観光施設20か