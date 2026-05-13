2025年、大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災の経験を地域の防災力の強化につなげてもらおうというセミナーが12日大分市で開かれました。 ◆大分市消防局 警防課柏原大志課長 「地域や自治体での防災意識作りはいざという時に命を守るためにとても大切なテーマです。子どもや高齢者を巻き込める仕組みなど、工夫して取り組んでみてはいかがかと思う」 このセミナーは自治体などから依頼を受け土地の登記