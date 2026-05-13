駐車場を走っているこちらの大型のバス、実は電気で走るEVバスなんです。 二酸化炭素の削減に向けて普及させようと大分県大分市で12日試乗会が開かれました。 EVバス試乗会 ◆TOS山路謙成記者 「私は最大85人が乗れる大型のEVバスに乗っているが走行中の振動や音は感じるものの、エンジン音はほとんどなくとても静か」 電気で走るEVバス。 今回の試乗会は九州電力大分支店が開いたもので県内のバスの事業