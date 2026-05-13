ピン芸人のBKBことバイク川崎バイクが13日、自身のSNSを更新し、新たな宣材写真を公開した。【写真】ギャップえぐい！イメージガラリな新宣材写真を公開したBKBBKBは「NEW宣材写真仕上がりまヒィア!!!!!」とつづり、これまでのバンダナ＆サングラスに“BKBシャツ”を着た写真と、眼鏡＆髪をかき上げたヘアスタイルに茶縁眼鏡、そしてネクタイにスーツを着たワイルドスタイルの写真を披露。続けて「BKBだけではない活動(コン