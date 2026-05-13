阪神の佐藤（左）、高橋セ、パ両リーグは13日、3、4月の月間MVP賞を発表し、セは打者が佐藤、投手が高橋でともに阪神勢が選出された。パの打者はソフトバンクの近藤、投手は西武の平良が選ばれた。佐藤は3度目、近藤が4度目、高橋と平良は初受賞となった。佐藤はリーグ最多タイの7本塁打に、打率3割7分6厘、25打点がリーグトップだった。高橋は登板した4試合のうち3試合で完封勝利を挙げ、防御率0.27と抜群の安定感を誇った。