パーキンソン病治療に使うiPS細胞由来の再生・細胞医薬品「アムシェプリ」を巡り、製造販売する住友ファーマの木村徹社長は13日の決算説明会で、秋ごろに販売を開始し、年内に1例目の移植を目指すと明らかにした。