日本製鉄が１３日発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高に当たる売上収益は前期比１５・７％増の１０兆６３２億円、最終利益は９５・１％減の１７１億円で、増収減益だった。２月時点の業績予想で最終利益は７００億円の赤字を見込んでいたが、黒字を維持した。同時に発表した２７年３月期の業績予想は、売上収益が１１兆円、最終利益は２２００億円を見込んでいる。