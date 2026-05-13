Jリーグは12日、MUFGスタジアムで会見を行い『JリーグオールスターDAZNカップ』のファン・サポーター投票の結果と試合で着用するユニフォームを発表した。【写真を見る】59歳・”キングカズ”三浦知良が10回目の選出Jリーグオールスターファン・サポーター投票結果発表【一覧】投票の総数は1274万5319票で、全60クラブから94人が選出された。最多得票はJ1全体では早川友基（27、鹿島アントラーズ）の21万7016票。J2・J3では土居