広島市の住宅で火事があり、現在消火活動が続いています。今のところ、けが人はいないということです。火事があったのは、広島市西区の空き家です。消防と警察によると、午後2時半ごろ「家の近くの屋外のごみが燃えている。建物に燃え移りそう」と通報がありました。その後、「家が燃えている」との通報も近所の人から相次ぎ、消防車15台・ヘリ1機が出動し、現在も消火活動が続いています。今のところ、けが人の情報は入っていませ