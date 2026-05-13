元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は13日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）に生出演。福島県郡山市の磐越自動車道で起きたマイクロバス事故で、北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部の生徒1人が死亡したことをめぐり、学校の部活動の現状に私見をまじえて問題点を指摘した。「部活でいい成績を残すと、言葉を選ばずに言うと、その学校の宣伝になって生徒が集まる。それは本来の部活動として