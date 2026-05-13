【第10話】 5月13日 公開 第10話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月13日、原作・絢乃氏、マンガ・コア助氏の異世界マンガ「俺だけ余裕の異世界サバイバル ～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～」第10話を竹コミ！に無料公開した。 第10話では、アナグマの皮を燻製で鞣すための準備をする。女性陣が作業をする合間、探索に出かけた海斗は野湯を発見。そこで謎の女性