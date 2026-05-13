5月13日、三遠ネオフェニックスは、キャメロン・ジャクソンが2025－26シーズン限りで契約満了となったことを発表した。ジャクソンは同日付で自由交渉選手リストに登録される。 アメリカ出身で30歳のジャクソンは、203センチ118キロのパワーフォワード兼センター。ドイツやポルトガル、イタリアなどでプレーし、2023－24シーズンにバンビシャス奈良でBリーグデビュ&