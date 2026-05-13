（新北中央社）台湾プロ野球、富邦ガーディアンズの阿部雄大投手が12日、新荘野球場（北部・新北市）での中信ブラザーズ戦で台湾プロ1軍での初登板初先発を果たし、6回1/3を無失点に抑えて白星を挙げた。試合後のインタビューでは、10日が母の日だったため、記念球は母親に贈ると語った。阿部は社会人野球のENEOSで約7年プレーした後、今年1月に富邦に外国人育成選手として入団。2軍では6試合に出場（うち2試合に先発）し、3勝0敗