警察や消防によりますときょう午前11時半ごろ、山形県中山町小塩の国道458号でワンボックスカーが道路から外れ交通標識と衝突しました。 【写真を見る】【速報】国道458号でワンボックスカーが標識と衝突60代運転手の死亡確認（山形・中山町） この事故で、６０代の運転手が意識不明の重体で病院に搬送されていましたが、死亡が確認されました。 現場にはブレーキ痕がなく警察が病死の可能性も含め調べてい