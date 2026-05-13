エレコムは、充電電力をリアルタイムで確認できる電力ディスプレー付きAC充電器を5月12日に発売した。接続した機器の充電状況を数値で可視化できるのが特徴で、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応する。日常的な充電を安心・快適にする新しいアプローチとして注目を集めそうだ。●充電状況がひと目で分かる新製品は、充電中の電力（W数）をリアルタイムに表示。接続した機器がどの程度の電力で充電されているかを