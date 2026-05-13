左サイドを駆け上がるも、トラップ直後に左足裏を痛めてピッチに倒れ込む。５月９日のブライトン対ウォルバーハンプトン戦で負傷交代する三笘薫の姿を見て、“故障に悩まされた名アタッカー”の名前を思い出した。元オランダ代表のアリエン・ロッベン。卓越したドリブル技術とスピードでサイドを切り裂く様は圧巻で、その実力は超ワールドクラスだった。しかし一方で筋肉系の怪我に悩まされ、「ガラスのエース」とも言われた。