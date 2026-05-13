キムラタン [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は5700万円の赤字(前の期は1000万円の黒字)に転落したが、27年3月期は1億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は4300万円の赤字(前年同期は1300万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の9.6％→1.7％に急悪化した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】