パンチ工業 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比36.5％増の22億円に拡大し、27年3月期も前期比2.2％増の22.5億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比0.44円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.9％減の4.1億円となり、売上営業利益率は前年同期の4.9％→3.9