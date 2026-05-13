永大産業 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は5億円の黒字(前の期は3.9億円の赤字)に浮上し、従来予想の4億円の黒字を上回って着地。27年3月期の同利益は前期比2.8倍の14億円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の3.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.7％→2.2％に改善した。 株探ニュース