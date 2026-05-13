ジェイリース [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比15.9％増の35.9億円になり、27年3月期も前期比6.5％増の38.2億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を50円→55円(前の期は45円)に増額し、今期も前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(