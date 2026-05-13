日本テクノ・ラボ [札証Ａ] が5月13日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の1億2000万円→1億5100万円(前の期は600万円)に25.8％上方修正し、増益率が20倍→25倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2億2000万円→2億5100万円(前年同期は4100万円)に14.1％増額し、増益率が5.4倍→