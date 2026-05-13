スター・マイカ・ホールディングス [東証Ｐ] が5月13日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年11月期第2四半期累計(25年12月-26年5月)の連結経常利益を従来予想の42.2億円→60.1億円(前年同期は35.4億円)に42.2％上方修正し、増益率が19.2％増→69.4％増に拡大し、従来の2期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の74.9億円→87.7億円(前