サンテック [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比43.5％増の37.8億円に拡大したが、27年3月期は前期比15.5％減の32億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円減の55円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.7倍の13.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→6.6％に急改善した。 株