網屋 [東証Ｇ] が5月13日大引け後(16:05)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比19.1％増の3.3億円に伸び、通期計画の11.8億円に対する進捗率は27.9％に達したものの、4年平均の38.7％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の20.3％→19.7％に低下した。 株探ニュース