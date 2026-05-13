北海道千歳市で５月１３日午前、平屋建ての住宅が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。（松田カメラマン）「現場の住宅からは激しく煙と炎が出ています」火事があったのは、千歳市協和の平屋建ての住宅です。午前１１時ごろ、「平屋の住宅から煙と炎」と目撃者から消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、住宅が全焼しました。この火事で、けが人はいないというこ