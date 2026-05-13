札幌管区気象台は、道東の雌阿寒岳で３日ほど前から火山性地震が増加しているため、噴火警戒レベルを現在の２から３に引き上げる可能性があると発表しました。札幌管区気象台によりますと、雌阿寒岳では５月１０日ごろからポンマチネシリ火口付近を震源とする火山性地震が増えていて、１３日午前１０時までの２４時間に、１２７回の地震が観測されたということです。また、１１日の調査では、２０２５年９月と比べて火口の温度が高