13日、広島市西区の住宅で火事があり、消火活動が続いています。消防と警察によると、午後2時半ごろ、「家の近くの屋外のごみが燃えている。建物に燃え移りそう」との通報がありました。その後、「家が燃えている」との通報も近所の人から相次ぎ、消防車15台が出動。現在も消火活動が続いています。今のところ、けが人の情報は入っておらず、ほかの建物への延焼はないということです。（2026年5月13日午後3時50分放送）