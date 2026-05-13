ＪＲ北海道が黄色線区の存続策を示したことについて、道は上下分離方式には「多くの課題がある」などとして、ＪＲとの協議に至っていないことを明らかにしました。ＪＲ北海道は４月、単独では維持困難とする８つの区間＝黄色線区について、存続策として「上下分離方式」など、沿線自治体に費用の一部負担を求める案を提示しました。しかし、道は上下分離方式には「多くの課題がある」としていて、ＪＲとの協議は始められていないこ