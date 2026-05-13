福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生ら21人が死傷したバス事故を受け、県教育委員会はすべての県立学校に遠征時の安全管理を徹底するよう通知しました。 事故は6日、福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中のマイクロバスがガードレールなどに衝突し、高校生1人が死亡、20人がケガをしたものです。 県教委では、部活動の遠征では原則、公共交通機関を利用することや、自家用車などを使う場合は保険