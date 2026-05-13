カルビーは今月25日から順次、ポテトチップスやかっぱえびせん、フルグラなど14品のパッケージを、従来の多色刷りから「白黒」の2色に変更することを決めました。関係者によると、原因は「中東情勢の影響でナフサを原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっているため」だということです。 【写真を見る】ポテチの袋が「白黒」に…カルビーの『石油原料節約パッケージ』 ナフサはガソリンに似