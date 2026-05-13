海外との取引の状況を示す経常収支は2025年度は34兆5000億円を超える黒字で、3年連続で過去最大を更新しました。【映像】経常収支が3年連続で過去最大に国際収支速報によりますと、2025年度の日本の経常収支は34兆5218億円の黒字で、前の年より4兆円以上増加しました。貿易赤字から黒字に転じたことが主な要因で、半導体などの電子部品の輸出が好調だった一方で、エネルギー価格の下落で輸入は減少しました。第一次所得収