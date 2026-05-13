俳優の杉本有美さん（37）が13日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を報告しました。杉本さんはインスタグラムで「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と発表しました。また、現在の様子について「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親